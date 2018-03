Cheryl Cole inquiète son propre label

Le sort semble s'acharner sur Cheryl Cole. La chanteuse, qui serait sur le point de se séparer de son compagnon Liam Payne, n'inspirerait plus confiance à sa maison de disques. La raison? Les dirigeants de Polydor ne croiraient plus vraiment en son avenir dans la chanson. Il faut dire que Cheryl n'a plus sorti d'album depuis 2014.

De plus, son dernier opus, «Only Human», n'avait pas eu de succès. «Elle est en studio en train d'enregistrer son cinquième album, mais on se demande si elle vaut encore quelque chose dans la musique, révèle un informateur au Sun. Cela fait quatre ans qu'elle n'a plus rien sorti et l'industrie du disque a complètement changé avec l'arrivée du streaming».

Selon ses producteurs, les fans de Cheryl, lassés de l'attendre, préfèrent désormais écouter des artistes plus jeunes, tels que Dua Lipa ou le groupe Little Mix. «Son label la laissera tomber si elle ne sort pas un tube, assure la source. Elle a un petit groupe de fans inconditionnels, mais ils ne seront pas assez nombreux pour que ses nouveaux titres soient des succès».

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)