Cette actrice a une sacrée descente

Ce n'est pas un verre de vin qui va faire peur à Sophie Turner! Elle l'a démontré avec un joli cul-sec lorsqu'elle a assisté au match des New York Rangers en compagnie de son fiancé Joe Jonas, mardi soir.

Sophie Turner a englouti un verre de vin d'un trait pour le plus grand plaisir de la foule réunie au matche des New York Rangers, mardi soir. L'actrice de «Game of Thrones» a réalisé cet exploit impressionnant après s'être aperçue qu'elle était filmée sur le grand écran du Madison Square Garden à New York, exécutant un «dab» pour la caméra avant de descendre son verre de vin rouge d'un coup.

Quand elle a fini son verre, le public a applaudi, et ce moment hilarant a été filmé par l'ancien joueur de hockey Cory Anderson, qui l'a partagé sur Twitter avec la légende: «Les starks savent boire !!!!», en référence à son personnage de Sansa Stark dans Game Of Thrones. L'actrice britannique a ensuite partagé la vidéo sur son compte Instagram, en écrivant: «Donne-toi à fond pour les starks @ 22cory_anderson @barstoolsports @ nyrangers. »

«Légende»

Le clip a rapidement attiré l'attention de nombreuses célébrités, notamment le rappeur Drake, qui at écrit en commentaire: «Wow inspiration pour 2020 et au-delà».

«Hahahhaha excellennnnnnnnnt», a commenté Vanessa Hudgens, tandis que la mannequin Ashley Graham a fièrement ajouté : «Ma meuf». Nicholas Hoult a qualifié la star de 23 ans de «véritable héros», Riley Keough s'est exclamée: «Omg (Oh mon Dieu)» et le mannequin de Victoria's Secret, Georgia Fowler, a déclaré: «Légende».

Nick Jonas, qui deviendra bientôt son beau-frère, a vu le clip sur la page Twitter de Barstool Sports, et a commenté: «Oh, mon Dieu», tandis que le fiancé de la star, Joe Jonas, a posté un émoji portant des lunettes de soleil.

Malheureusement, l'exploit de Sophie Turner n'a pas porté chance aux Rangers qui ont perdu leur match contre les Red Wings de Detroit.

(L'essentiel/Cover Media)