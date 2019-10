Selena Gomez demande à ses fans de se calmer

Il a suffi d'une chanson pour que les admirateurs de la chanteuse de 27 ans se mettent en ordre de bataille. Persuadés que le titre «Lose You To Love Me» était une attaque contre Justin Bieber et son épouse, les fans de Selena Gomez s'en sont donné à cœur joie sur les réseaux sociaux, moquant et insultant le mannequin, qui n'avait rien demandé.

Et quand Hailey a eu le malheur de dire à ses followers qu'elle écoutait un titre appelé «I'll Kill You» («Je te tuerai») quelques minutes après la mise en ligne de «Lose You To Love Me», les Selenators l'ont évidemment pris comme une menace contre leur idole et ont redoublé de virulence.

Le fait que l'épouse de Justin Bieber avait déclaré que cette chanson n'avait rien à voir avec une quelconque réponse et que tout cela était «des conneries» n'a pas suffi à faire taire les haineux qui s'en prenaient à elle.

Tous ces messages ont forcé Selena à intervenir. Dans un live sur Instagram, elle a demandé à ceux qui l'aiment de se calmer. «Je suis reconnaissante pour tous les retours à propos de ma chanson, vraiment, mais je ne soutiendrai jamais des femmes qui en démolissent d'autres. Jamais. Peu importe la situation, si vous êtes mes fans, ne soyez grossiers avec personne», a-t-elle déclaré.

(L'essentiel/jfa)