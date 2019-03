Bentalha «au top» pour son show au Luxembourg

«L’essentiel»: Vous avez dû annuler des représentations fin janvier. Êtes-vous bien remis?

Malik Bentalha

Samedi, 20h, à la Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée: 42 euros.

Malik Bentalha: Je suis on ne peut mieux, même si c’était difficile. Cela m’a permis de me soigner, de reprendre des vitamines, et je suis au top!

Vous venez jouer au Luxembourg. Connaissez-vous le pays?

Pas trop, même si j’avais caché de l’argent là-bas il y a deux ans (rires). Dans l’humour, plus on monte dans le nord, et plus le public est chaud.

Vous cartonnez avec votre nouveau spectacle. Réjouissant, après le succès de «Malik se la raconte»?

C’est encore plus jouissif que le pour le premier, car on est plus attendu. Sur le premier, on ne peut que surprendre. Il me fallait confirmer, et j’ai la chance d’avoir un public réceptif.

Comment présenter «Encore» à quelqu’un qui ne vous connaît pas?

Je viens de l’improvisation, donc elle est très présente dans mes spectacles. J’aborde des sujets différents du premier spectacle, qui racontait l’histoire d’un jeune homme montant à Paris. Là, j’évoque des sujets plus adultes, les événements du 13 novembre 2015, que j’ai besoin d’exorciser, je parle du bio, du vegan, des salles de sport, d’émissions de télé, du succès, de ce que j’ai vécu ces dernières années.

L’improvisation fait-elle évoluer le show?

Oui, presque tous mes sketches naissent de l’impro. Le lâcher prise permet de pousser des sketches existant déjà.

Comment se passe la vie durant la tournée?

J’essaye de faire du sport et j’écoute pas mal de musique. Parfois, je débarque dans un bowling à 23h après le show, j’aime me balader dans la ville où je joue. Car c’est dur de redescendre.

Comment gérez-vous tous ces projets à la fois, avec le cinéma?

La drogue et le Nutella (rires). Cette question, on devrait plutôt la poser aux gens qui souffrent en France. Moi, je suis un privilégié grâce au public. J’ai de la chance, et je suis le plus heureux du monde. J’essaye de le rendre, comme par exemple à travers les Restos du Cœur.

Quel serait le rêve ultime?

Devenir l’humoriste préféré des Français, toucher toutes les catégories de gens. Au cinéma, j’ai encore tout à faire. Pourquoi ne pas aller chercher un César, un Oscar… ou un Moktar!

(Propos recueillis par Cédric Botzung/L'essentiel)