Kim à Sarah Jessica: «Tu n’es pas mon amie»

«Laisse-moi être claire – si ça ne l’était pas déjà – Tu n’es pas ma famille, tu n’es pas mon amie. Je te demande une dernière fois d’arrêter d’exploiter notre tragédie pour restaurer ton image de gentille fille»: Kim Cattrall n’est visiblement pas décidée à renouer avec Sarah Jessica Parker et le lui a fait savoir sur Instagram, après que «Carrie» a adressé «tout son amour» à «Samantha», suite au tragique décès de son frère.

Un énième rebondissement dans un feuilleton qui désole les fans de la série culte du début des années 2000. En octobre dernier, alors que se murmurait un possible «Sex and the City 3» sur grand écran, Kim Cattrall, si elle avait confié «une véritable affection» pour ses partenaires, avait indiqué ne pas être très proche d’elles. «Elles ont toutes des enfants et j’ai dix ans de plus. Depuis la fin de la série, je passe ma vie hors de New York, je ne les vois pas. Notre terrain d’entente était la série et la série est finie, avait-elle expliqué dans l'émission «Life Stories», de Piers Morgan.

Des propos qui avaient «brisé le cœur» de Sarah Jessica Parker. «Je trouve ça vexant parce que ce n'est pas ce que je retiens de notre expérience. C'est triste, mais je pense qu'on aura toujours ce lien. C'était une expérience professionnelle, mais elle est devenue personnelle parce que ça a duré pendant des années», a-t-elle répondu dans une émission, début février.

(MC/L'essentiel)