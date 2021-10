Le mari de Nabilla sous perfusion

Thomas Vergara est au plus mal. Du moins si on en croit Nabilla, très inquiète pour son mari et père du petit Milann. D’après Voici.fr, qui s’appuie sur des posts Snapchat de la Franco-Suisse de 29 ans datés du 28 octobre 2021, Thomas souffre d’une intoxication alimentaire. «Il est complètement déshydraté», a dit l’influenceuse, qui avait été cambriolée en juillet 2021. Un médecin ainsi qu’une infirmière se sont rendus au domicile de la famille à Dubaï et ont mis le malade sous perfusion.

Nabilla, dont le fils d’un peu plus de 1 an est régulièrement malade, a ajouté ignorer via quel aliment son homme s’est intoxiqué: «On a des plats préparés tous les jours, on mange super bien. Donc je ne comprends pas». Selon elle, il aurait touché quelque chose d’infecté avant de porter ses mains à sa bouche. «En plus, il est hypocondriaque. Il se lave les mains toutes les deux secondes, il a 10 000 gels hydroalcooliques dans ses poches», a pesté la starlette.

(L'essentiel/fec)