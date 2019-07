Lily Allen fait des révélations sur sa poitrine

Oui, Lily Allen a bien un troisième téton. La chanteuse britannique de 34 ans a fait cette révélation surprenante dans un épisode de l'émission Shopping with Keith Lemon, diffusée le 4 juillet. «C'est un vrai téton. Il se raidit si on le caresse et il peut donner du lait», a-t-elle précisé.

Dans cet entretien où elle semblait prête à tout révéler, l'interprète de «Fuck You» a par ailleurs expliqué qu'elle n'avait jamais eu d'orgasme avant d'avoir une vingtaine d'années. «Je ne pense pas que beaucoup de femmes en aient. Beaucoup font semblant: «Parfois on aime vraiment quelqu'un, et on est avec lui ou elle depuis des semaines et on se dit «Ça ne va pas marcher. Mais si je lui dis, ça veut dire que c'est de sa faute.»

Et l'artiste n'a pas hésité à expliquer comment elle était arrivée à obtenir son premier orgasme. «Je lui ai dit «Descends là jusqu'à ce que j'arrive à jouir», a-t-elle lancé, hilare.

