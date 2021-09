L'étrange retour de Britney sur Instagram

Il y a tout juste une semaine, Britney Spears annonçait à ses fans qu'elle fermait son compte Instagram, pour «célébrer se fiançailles», disait-elle. Un compte rapidement rouvert, puisque la star de la pop a publié trois fois depuis lundi soir. Des publications qui interpellent ses fans, qui y voient des contradictions étranges.

En premier lieu, Britney se réjouit à nouveau de ses fiançailles avec Sam Asghari, un coach sportif de 27 ans. «Pu**** mon FIANCÉ! Je n'arrive toujours pas à y croire», a-t-elle écrit, ajoutant: «Je ne pouvais pas être loin d'Insta trop longtemps alors je suis déjà de retour». La chanteuse américaine affirme aussi être partie à Palm Springs pour un week-end en amoureux.

Photos d'il y a six mois?

Or, le Daily Mail a publié des photos du couple pris à Los Angeles, vendredi et samedi. De quoi mettre le doute sur l'escapade romantique à deux heures de route de la ville. En outre, sur ses photos, Britney apparait avec des extensions capillaires, soit-disant achetées à Palm Springs. Or, ses fans les plus assidus n'ont pu s'empêcher de remarquer que ces mêmes photos avaient déjà été postées en février dernier.

Alors, Britney a-t-elle délibérément menti? S'est-elle emmêlé les pinceaux? Interrogé sur ces incohérences par Page Six, l'avocat Matthew Rosengart, chargé de défendre la levée de la tutelle de Britney Spears, n'a pas trouvé d'explications à fournir.