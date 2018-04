«J'aime être la seule femme sur un film»

L'actrice cubaine Ana de Armas aura 30 ans le 30 avril, mais ne craint pas ce cap. Ni grand-chose d'autre, d'ailleurs.

Vous êtes entièrement entourée d'hommes dans «Hands of Stone», sorti le 10 avril en DVD. N'était-ce pas intimidant d'être la seule fille sur un tournage?

Au contraire, ça m'amuse. «Hands of Stone» retrace l'histoire vraie de l'un des plus grands boxeurs latinos, Roberto Duran. Robert De Niro incarne son entraîneur, Usher joue le boxeur Sugar Ray Leonard et moi Felicidad, l'épouse de Duran. Elle est le rocher du couple. C'est elle qui est forte pour deux et qui soutient son mari face à toutes les épreuves.

Êtes-vous aussi forte que Felicidad Duran?

Perso, j'aime être entourée d'hommes. Je suis née à Cuba et je n'ai jamais eu peur de trop de testostérone. Je sais gérer! J'espère avoir la force de Felicidad dans mon sang.

Comment vous êtes-vous préparée à tourner les nombreuses scènes de sexe?

Edgar Ramirez, qui joue Duran, est un ami. On en a beaucoup discuté avant le tournage. Puis le réalisateur nous a laissés improviser pendant plus d'une heure. Nous nous sommes donc amusés à simuler le sexe, à nous déshabiller. Il n'y avait aucune ambiguïté et ce jeu nous a permis de filmer tout d'une traite.

Vous étiez aussi nue dans «Blade Runner 2049»...

Ce n'est pas un souci si c'est nécessaire pour le scénario. Le corps humain est une belle chose qu'on ne doit pas avoir peur de montrer. Après, il y a une différence entre exhibitionnisme et art. Mais être sexy au cinéma ne me fait pas peur, au contraire!

Stressée d'avoir 30 ans?

Avoir 30 ans est une étape importante pour une femme. Je pense avoir compris ce que je veux... et surtout ce que je ne veux pas! Mais je refuse de me mettre la pression et laisse ma vie me guider.

(L'essentiel)