Ces personnalités qui ont défié les règles Covid

Phil Hogan, Dara Calleary et Jerry Buttimer

Phil Hogan, commissaire européen au Commerce.

Un dîner de gala en Irlande, organisé en violation des règles sanitaires, a provoqué une tempête sur la classe politique locale.

Ce repas, organisé pour les 50 ans du club de golf du Parlement irlandais avec plus de 80 invités, a eu lieu le 19 août 2020, au lendemain de l'interdiction des réunions de plus de six personnes en intérieur.

Après le ministre de l'Agriculture Dara Calleary et le vice-président du Sénat, Jerry Buttimer, le commissaire européen au Commerce, Phil Hogan, démissionne le 26 août.

Dominic Cummings, conseiller de Boris Johnson

Les déplacements en plein confinement du conseiller du Premier ministre Boris Johnson, Dominic Cummings, provoquent un tollé en Grande-Bretagne et entraînent la démission le 26 mai 2020 du secrétaire d'Etat pour l'Ecosse Douglas Ross, en désaccord avec ses justifications.

M. Cummings a affirmé - sans convaincre - s'être rendu chez ses parents à Durham (nord), à 400 kilomètres de Londres, parce qu'il craignait d'être contaminé par le coronavirus et cherchait une solution de garde pour son enfant.

En avril, le ministre du Logement, Robert Jenrick, avait déjà été épinglé par la presse pour avoir rendu visite à ses parents, à une soixantaine de kilomètres de chez lui, en violation des consignes.

Matt Hancock, ministre de la Santé britannique

En juin 2021, des images de vidéosurveillance montrant le ministre de la Santé britannique embrasser une conseillère au mépris des restrictions sanitaires, font scandale.

Matt Hancock, alors au coeur de l'action gouvernementale contre la pandémie, démissionne reconnaissant avoir enfreint les règles anti-Covid qu'il appelait régulièrement les Britanniques à respecter.

A HUGE world exclusive on today's front page - Matt Hancock's secret affair caught on camera and exposed https://t.co/LB52NswvsL pic.twitter.com/gENhuSWNVj — The Sun (@TheSun) June 25, 2021

Alberto Fernandez, président argentin

Alberto Fernandez et sa femme

La diffusion en août 2021 d'une photo du président argentin Alberto Fernandez en train de fêter avec une dizaine d'invités l'anniversaire de son épouse, en juillet 2020, alors que tous rassemblements étaient alors interdits pour cause de pandémie, a suscité une vague de mécontentement dans le pays. Une enquête a été ouverte.

Gavin Newsom et Nancy Pelosi

Seriously are you gloating? 40 million Americans know you left the negotiating table to get your hair done. Do you know your hairdresser said it felt like a slap in The face? pic.twitter.com/BraulGOT8F — Linda (@Linda85191378) September 1, 2020

En novembre 2020, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, est épinglé pour avoir participé à un repas dans un restaurant trois étoiles proche de San Francisco, ignorant éhontément les consignes sanitaires de lutte contre le Covid qu'il martelait à longueur de journée.

Deux mois plus tôt, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, avait fait la une des médias, suite à une vidéo la montrant dans un salon de coiffure, sans masque, alors que seules les coupes en extérieur étaient autorisées dans l'Etat.

La famille royale néerlandaise

Le roi Willem-Alexander se retrouve sous le feu des critiques en juin 2021, pour n'avoir pas respecté les règles de distanciation sociale en vigueur aux Pays-Bas et serré les mains d'habitants locaux, alors qu'il visitait une rue de La Haye.

En août 2020, une photo diffusée sur les réseaux sociaux avait montré le couple royal posant avec un restaurateur grec sur l'île de Milos, sans porter de masque dans un espace clos.

La famille royale avait commis une erreur de jugement bien plus grave encore, selon les observateurs, lorsqu'elle s'est à nouveau rendue en Grèce pour y passer des vacances en octobre 2020, alors que le pays avait décrété un confinement partiel.

Kim Kardashian

En octobre 2020, la star de téléréalité Kim Kardashian avait essuyé une volée de bois vert sur les réseaux sociaux après avoir affrété, en pleine pandémie, un avion privé afin d'aller fêter son 40e anniversaire sur une île tropicale avec ses proches.

Neymar

Pour célébrer la fin de l'année 2020, la star brésilienne du PSG aurait convié plusieurs centaines de personnes dans sa villa à quelques kilomètres de Rio de Janeiro, alors que le Brésil était touché de plein fouet par la pandémie. Les téléphones portables des invités auraient été confisqués à l'entrée pour éviter toute fuite dans la presse ou sur les réseaux sociaux.

L'entourage du jour a cependant nié catégoriquement l'événement, assurant dans un communiqué qu'il n'y avait «pas de fête» dans la villa de Neymar. Des sources proches d'un groupe musical qui devait se produire sur les lieux lors du réveillon ont toutefois confirmé à la chaîne CNN Brasil qu'il y donnerait un concert.

Neymar laughs off reports of New Year's party for 500.



Football star posts video online of preparations for what he calls a "low-key dinner" with family and friendshttps://t.co/9aSLnvP4fV pic.twitter.com/yxB0fFXEBG — AFP News Agency (@AFP) January 1, 2021

Xavier bettel et Paulette Lenert

La ministre de la Santé Paulette Lenert et le Premier ministre Xavier Bettel

En juin 2021, la ministre de la Santé et le Premier ministre luxembourgeois ont été filmés sans masque et se tombant dans les bras lors d'un événement privé. Des gestes banals qui ont pourtant suscité la polémique sur les réseaux sociaux puisqu'ils vont à l'encontre de ce que le gouvernement grand-ducal recommande: distanciation et port du masque.

Interrogée par nos confrères de RTL, Paulette Lenert a confirmé que «le concert s'est déroulé sous le régime du CovidCheck. Toutes les personnes présentes ont été contrôlées. Ce qui a bien fonctionné et permis d'organiser des événements sans masque ou distanciation».

(L'essentiel/AFP)