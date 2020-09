Le doux hommage d’Elsa Pataky à son «Thor» chéri

Elsa Pataky a posté sur Instagram une charmante photo de son mari Chris Hemsworth et d’un de leurs enfants, à l’occasion de la fête des pères en Australie. Elle avait un jour de retard, mais le message était très tendre. Alors que les Australiens célébraient cette fête dimanche dernier, la star avait un jour de retard lorsqu'elle a posté sur Instagram un cliché de son homme dans la baignoire avec un de leurs enfants. Ils se grimaient avec des bulles pour former des barbes et des cheveux sur le visage de l'autre.

L'actrice de 44 ans a écrit:«Un peu en retard, mais bonne fête des pères à tous les pères extraordinaires qui existent. spécialement à celui-ci.» Le doux hommage d'Elsa Pataky arrive peu après qu'elle a insisté sur le fait que le mariage du couple n'est «en aucun cas» parfait, en disant au magazine australien Body+Soul: «C'est drôle que les gens nous considèrent comme un couple parfait. Il y a eu des hauts et des bas, et nous continuons à travailler sur notre relation. Je pense qu'une relation est un travail constant. Ce n'est pas facile.»

La star espagnole et l'acteur de Thor, qui se sont mariés en 2010, ont trois enfants ensemble, à savoir leur fille India, huit ans, et des jumeaux de six ans, Sasha et Tristan.

(L'essentiel)