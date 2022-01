«J’avais l’impression d’être Cendrillon avec Ye»

Kanye West, qui a récemment acheté une maison en face de celle de son ex, aurait retrouvé l’amour dans les bras de Julia Fox. La paire a d’abord été vue à Miami puis à New York. L’actrice, révélée par le film «Uncut Gems», a raconté ses deux rancards à Interview. Le rappeur, à qui on prêtait une liaison avec une jeune mannequin, a également réalisé un shooting photo avec Julia qui ne laisse plus de place au doute concernant la nature de cette relation: ils sont bel et bien ensemble.

«J’ai rencontré Ye (Ndlr: nouveau nom officiel du rappeur) à Miami la nuit du réveillon. On a été instantanément connectés. Son énergie fait tellement de bien autour de lui. Il nous a fait rire mes amis et moi, on a dansé et rigolé toute la nuit. On a décidé de conserver cette énergie en rentrant à New York pour voir la pièce «Slave Play», a raconté Fox, 31 ans, dans le magazine. La comédienne américaine a précisé que le vol de West avait atterri à 18h et que la pièce commençait à 19h: «Il était là, à l’heure. J’étais impressionnée. Après la pièce, nous avons choisi d’aller manger dans l’un de mes restaurants favoris.»

Qui fait ça à un deuxième rancard?

C’est dans ce resto italien de Greenwich Village que Kanye West a improvisé un shooting photo. «Et ça même pendant que les gens mangeaient. Tout le restaurant a adoré et nous a encouragés», s’est-elle souvenue.

Après avoir dîné, Ye avait préparé une «surprise» pour Julia: «Je suis encore sous le choc. Il avait loué toute une suite dans un hôtel. Elle était remplie d’habits. C’était le rêve de chaque nana qui se réalisait. J’avais l’impression d’être Cendrillon sur le moment. Je ne sais pas comment il est parvenu à faire ça. Qui fait ça à un deuxième rancard? Qui fait ça à n’importe quel rancard?» Et de conclure, encore tout émue: «Tout entre nous s’est fait de manière si naturelle. Je ne sais pas où tout ceci va nous conduire, mais si c’est un indice quant à mon futur, je peux déjà dire que j’adore ce voyage.»

(L'essentiel/fec)