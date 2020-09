Anne Winters est prête pour jouer Madonna

On n’est jamais mieux servi que par soi-même, dit-on. Et c’est certainement ce qu’a pensé Anne Winters quand elle a appris que Madonna allait réaliser un film qui racontera sa vie. Fan de l’interprète de «Like A Virgin», l’actrice de la série «13 Reasons Why» a appelé des amis maquilleurs, stylistes et photographes et a entrepris de se transformer pour montrer à son idole qu’elle devait la choisir pour son long-métrage.

«Depuis le Covid, les castings et l’industrie du cinéma ont été durement touchés. Donc j’essaie une nouvelle tactique», a écrit la comédienne de 26 ans en légende d’une vidéo la montrant en train d’être maquillée. Elle a ajouté qu’on lui disait depuis toujours qu’elle ressemblait à Madonna jeune, qu’elle jouait et chantait comme elle et on ne peut pas lui donner tort, en tout cas en ce qui concerne le physique.

Il semble que la jeune femme a atteint son but, puisque la star de 62 ans a eu vent de ses clichés et a commencé à la suivre sur Instagram. Reste à savoir si elle l’engagera pour le film qu’elle coécrit avec Diablo Cody.

(L'essentiel/jfa)