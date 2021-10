20 ans après, Graf et Agassi vont se remarier

Personne n'aurait parié sur une histoire d'amour entre ces deux-là. Dans les années 90, il est le tennisman américain foufou aux cheveux longs et aux tenues flashy quand elle est la joueuse allemande chic à la queue de cheval impeccable. Et pourtant. En 1999, les stars du tennis mondial officialisent leur relation et deux ans plus tard, le 22 octobre 2001, il se marient à Las Vegas (d'où est originaire le tennisman), quelques jours seulement avant la naissance de leur fils, Jaden Gil. La petite Jaz Elle complétera le joli tableau de famille en 2003.

Selon Bild, alors que se profilent ses noces de porcelaine, la semaine prochaine, le couple aurait décidé de célébrer un vrai grand mariage au cours duquel Steffi Graf pourra se glisser dans une jolie robe blanche et pourra profiter de la fête sans être enceinte jusqu'aux dents!

Andre Agassi a raconté qu'il était tombé amoureux du «charme naturel» de Steffi Graf en la regardant à la télévision française. Il a ensuite tout tenté pour la séduire, allant même jusqu'à enlever sa chemise lors d'un entraînement commun sur le tournoi de Key Biscayne en 1999. «C'était dévergondé mais j'étais désespéré», sourit-il. Il a continué de lui faire la cour jusqu'à une jolie balade romantique sur la plage de San Diego, où la septuple gagnante de Wimbledon (elle compte 22 Grands Chelems à son palmarès) s'est finalement laissé séduire.

(mc/L'essentiel)