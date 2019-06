Enzo est ouvert à d'autres aventures en couple

«Je me suis dit "je suis jeune, je me laisse tenter". J’ai passé le casting de l’émission, et aujourd’hui, je ne le regrette vraiment pas!», confie Enzo Bongiovanni à L'essentiel. Ce Messin de 25 ans faisait partie des dix célibataires, ou «tentateurs», de l’émission diffusée sur W9 en France et sur Plug RTL au Luxembourg et en Belgique.

Dix-sept ans après sa toute première diffusion sur TF1, et neuf ans après la saison 8, cette émission de téléréalité où cinq couples viennent tester leur fidélité face à dix hommes et dix femmes célibataires, a récolté un beau succès. «Le sport, c’est une addiction», avoue Enzo. Après avoir pratiqué le judo depuis ses 5 ans, une blessure le contraint d’arrêter à l’âge de 18 ans. Le beau brun se concentre alors sur la musculation et le fitness. Il décroche même en 2016 le titre de champion Musclemania France. S’il a depuis calmé le jeu, celui qui exerçait l’an dernier le métier de coach sportif s’entraîne encore aujourd’hui quatre fois par semaine.

Revenu de Las Terrenas en couple avec Molie Pasqualini, le couple a attendu la fin de la diffusion de l’émission, la semaine dernière, pour officialiser leur histoire d’amour sur les réseaux sociaux. «Si je refais une autre émission, ce sera en couple, avec Molie», nous confie l’influenceur, qui pourrait se laisser tenter par d’autres aventures.

(Cédric Botzung/L'essentiel)