«Kate est attristée, déçue et blessée»

«Ces derniers jours ont été très durs pour Kate», a indiqué à OK!Magazine Katie Nicholl, journaliste spécialiste des têtes couronnées et auteure de «Kate: the future queen». Elle est apparue abattue mais a assuré ses obligations. Néanmoins, «en privé, elle est attristée, déçue et blessée».

L’épouse du prince William aurait notamment mal vécu que la maman d’Archie évoque à nouveau le petit différend qui les avait opposées à quelques jours de son mariage avec le prince Harry. Une histoire de robes pour les demoiselles d’honneur qui avait fait pleurer Meghan. Et non l’inverse comme la presse britannique l’avait sous-entendu. «Elle était bouleversée par quelque chose, mais a réalisé les faits, les a assumés et elle s'est excusée», a confié la duchesse de Sussex qui lui a «pardonné» parce que «c'est une bonne personne».

Meghan debunks reports that she made Kate cry, saying that it was the other way around.

