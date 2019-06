Bradley Cooper et Irina Shayk auraient rompu

Ce qui n'était qu'une rumeur est désormais confirmé par People et Page Six, qui sont généralement bien informés: Bradley et Irina Shayk ne sont plus ensemble.

L'Américain de 44 ans et la Russe de 33 ans étaient en couple depuis quatre ans et ont une fille, Lea de Seine, née en mars 2017. Un proche a confié à People que les désormais ex s'étaient séparés en bons termes et cherchaient maintenant un moyen de partager la garde de leur fille.

Avant de fréquenter Bradley Cooper, Irina Shayk a été en couple avec le Portugais Cristiano Ronaldo. L'acteur a lui été lié au top britannique Suki Waterhouse, aux actrices américaines Zoe Saldana et Renée Zellweger et a été marié à Jennifer Esposito.

(L'essentiel/jfa)