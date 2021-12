Luna Skye traverse une mauvaise passe

La Française se souviendra longtemps de son année 2021. Pour la candidate des «Marseillais à Dubaï» et de la saison 6 des «Marseillais vs le reste du monde», les pépins s’enchaînent. D’abord, l’été, elle a dû faire face à une terrible rumeur qui l’accusait de mener, loin des caméras, une vie sulfureuse en exerçant comme escorte. Ensuite, elle s’est retrouvée à deux reprises à l’hôpital, en octobre et novembre à Los Angeles, pour soigner une infection du sang contractée lors d’une opération de chirurgie esthétique à son popotin. Enfin, Luna Skye avait confié que d’avoir été soignée aux États-Unis l’avait ruinée. Elle avait demandé à ses fans, 451 000 abonnés sur Instagram, de l’aider à payer ses factures.

Comme si tout cela ne suffisait pas, la starlette de 26 ans a été victime d’une nouvelle tuile, si l’on en croit la publication de sa story du 18 décembre 2021. «Désolée les amis pour mon absence (ndlr: sur Instagram) depuis mon retour en France. Il y a des choses qui sont très dures à gérer psychologiquement et physiquement auxquelles je ne m’attendais pas du tout. Je ne pensais jamais vivre un truc pareil», a-t-elle écrit de manière énigmatique. De la nature de son problème, elle n’en a pas dit plus. La jeune femme, Marie Eymel de son vrai nom, a juste précisé que cela n’avait «rien à voir avec les injections» qu’elle a reçues dans les fesses et qui l’ont envoyée à l’hosto. Son souci concerne «un sujet délicat dont il est important de parler. Je le ferai plus tard».

(L'essentiel/jde)