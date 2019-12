«Tout travail mérite salaire», dit l'adage. Selena Gomez semble avoir adopté cette ligne de conduite. En 2019, la chanteuse américaine ne s'est pas reposée sur ses lauriers. Elle s'est en tout cas déclarée fière d'elle après avoir travaillé aussi dur cette année.

Le mois dernier, la star de 27 ans a fait un retour sensationnel avec deux nouveaux morceaux: Lose You To Love Me et Look At Her Now, extraits de son prochain album solo. Elle a également interprété ces chansons à l'occasion du lancement des American Music Awards 2019 qui auront lieu dimanche. Il s'agissait de sa première performance télévisée live depuis deux ans.

Revenant sur ces 12 derniers mois riches en événements dans le mensuel «InStyle», elle a expliqué: «Je pense qu'à chaque fois que Noël arrive, on ne peut s'empêcher de réfléchir à l'année qui s'est écoulée. 2019 a été vraiment très riche pour moi. Je peux dire que je suis si fière du dur travail que j'ai accompli.»

Malgré des projets ambitieux pour l'année à venir, Selena Gomez a avoué qu'elle avait hâte de se reposer pendant la période des fêtes, avouant qu'elle était «toute excitée de rester assise avec sa famille et de profiter de tout, et de tout éteindre». Avant d'ajouter: «Je pense toujours à ce qui s'est passé et à ce que je veux faire dans la vie, et j'espère que tout ira pour le mieux». Son troisième album, baptisé SG2, devrait sortir le 10 janvier prochain.

