Ce qu'il y avait dans le «gift bag» des Oscars

À l'issue de la cérémonie des Oscars, dimanche soir, tous les nommés - gagnants ou perdants - des catégories meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur second rôle masculin et féminin et meilleur réalisateur, sont repartis, comme chaque année, avec un «gif bag» d'une valeur de 100 000 dollars.

Time y a fourré son nez pour savoir ce qu'il contenait. Outre des séjours en Grèce, à Zanzibar, Hawaï ou en Tanzanie, le précieux sac renfermait un collier en diamants, une boîte de chocolats haut de gamme, des produits de beauté, des bougies, une brosse à dents électrique ou encore des séances avec un coach personnel.

Affaire Weinstein #MeToo et Time's up obligent, cette année, les nommés ont eu aussi droit à un élégant spray au poivre d'une valeur de 27 dollars.

(L'essentiel)