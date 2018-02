Paris Hilton galère à planifier son mariage

Dur dur la vie de Paris Hilton. Elle affirme être tellement occupée qu'elle n'a pas de temps pour planifier son mariage. Dans E! la starlette raconte: «J'ai énormément voyagé depuis que je me suis fiancée, alors je vais bientôt avoir une réunion avec ma mère, pour essayer de trouver où nous voulons nous marier, la date, c'est vraiment beaucoup à planifier». La DJ de 36 ans ajoute: «C'est tellement dur d'organiser quelque chose car mon emploi du temps est dingue. Comme j'ai des amis et de la famille partout dans le monde et je veux vraiment que ce soit la journée parfaite et que tout le monde puisse venir».

L'ancienne star de «The Simple Life» s'inquiète surtout pour sa robe. Quel designer choisir? Combien de changements de tenues? Quelle couleur? Un choix d'autant plus dur, qu'elle se dit sollicitée de toutes parts et qu'il est important d'avoir au minimum trois tenues, une robe de pré-mariage, une robe de mariée et une robe d'après-fête. «Je reçois tellement d'appels de la part des designers. J'étudie les designs et essaye de choisir, mais il y a tellement de choix magnifiques, c'est trop difficile».

Et bien qu'elle assure vouloir se marier le plus vite possible, elle ajoute que, comme elle avait eu cinq soirées pour ses 21 ans, elle aimerait au moins en faire autant pour ses noces.



(L'essentiel/cp)