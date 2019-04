Miley Cyrus serait de nouveau prête à choquer

Miley Cyrus s'apprêterait à changer d'image! La chanteuse de Wrecking Ball, qui a épousé l'acteur Liam Hemsworth en décembre, travaillerait sur son septième album studio. Selon des sources proches de la star, «la vieille Miley» serait de retour et prête à choquer, ce qui causerait une certaine inquiétude chez son acteur de mari. «L'image de Miley pour son nouvel album va être extrêmement osée, rappelant la fois où elle s'était produite avec Robin Thicke, une période où elle s'était séparée de Liam et avait complètement lâché prise», a déclaré une source au magazine Heat.

La chanteuse avait à l'époque suscité la controverse à travers le monde quand elle avait twerké avec le chanteur de Blurred Lines aux MTV VMAs de 2013 peu après sa séparation de Liam Hemsworth. La même année, elle était également apparue nue dans le clip de son hit Wrecking Ball dans lequel elle léchait une massue.

«Prouver qu'elle n'est pas ennuyeuse»

Depuis lors, elle et Liam Hemsworth se sont remis ensemble et se sont mariés et la chanteuse semblait s'être installée dans un style de vie plus posé. Mais, selon la source, Miley Cyrus tient à prouver qu'elle n'a pas perdu son côté sauvage. «Certaines des choses qu'elle a prévues, comme travailler avec CupcakKe (une rappeuse à l'image sulfureuse), faire un clip osé et faire une séance photo entièrement nue, inquiètent Liam, a poursuivi la source. Il s'inquiète également de la réaction de certains membres de sa famille. Mais Miley veut prouver qu'elle n'est pas ennuyeuse maintenant qu'elle est mariée et pense que ce sera le moyen idéal de le prouver.»

Cette nouvelle intervient après une récente interview de la star avec Vanity Fair dans laquelle elle avait affirmé vouloir redéfinir ce qu'est le mariage. «La raison pour laquelle les gens se marient peut parfois être démodée, mais je pense que la raison pour laquelle nous nous sommes mariés ne l'est pas, je pense en fait que c'est un peu le nouvel âge, avait-elle déclaré. Nous redéfinissons ce à quoi ça ressemble pour quelqu'un de queer, comme moi, d'être dans une relation hétérosexuelle.»

(L'essentiel)