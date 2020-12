Les potins des stars les plus scrutés en 2020

1. Jean-​​Pascal tacle sa belle-​​sœur... Sylvie Tellier (25 septembre)

Cet article concernant Jean-Pascal et sa belle-sœur Sylvie Tellier a été longtemps dans le top des articles les plus lus. Il a été consulté plus de 500 000 fois depuis sa parution en septembre. L'ex-candidat de la Star Academy, qui file le parfait amour avec la sœur de la directrice du comité Miss France, semble ne pas apprécier Sylvie Tellier. Une mésentente qui serait due à une remarque de Sylvie à sa petite sœur au début de sa relation avec Jean-Pascal: «Quand on s'est rencontré avec Delphine Tellier, elle lui a dit: "Tu ne vas quand même pas sortir avec un mec de la télé"», a expliqué Jean-Pascal, sur les ondes de VL Radio.

2. Jean-​​Pascal attaque le physique de Sylvie Tellier (13 octobre)

"Je ne peux pas la voir"



Quelques semaines après avoir taclé Sylvie Tellier, Jean-Pascal en remet une couche sur le plateau de «Touche pas à mon poste». Sur le sujet de la disqualification de Miss France-Comté pour des photos dénudées, l'ex de la Star Ac' avait déclaré: «Il faudrait remettre à niveau les Miss et revenir en 2021, on n'est plus en 1912. Je pense que c'est Sylvie Tellier qu'il faut changer». Le chroniqueur en avait d'ailleurs profité juste avant pour «piquer» la directrice du comité Miss France: «Ma femme est divine comparée à elle» et d'enchaîner en disant «ça devait être en noir et blanc à l'époque des Miss France» (sous-entendu lors de l'élection de Sylvie Tellier en 2001).

3. Très amaigrie, Adele inquiète ses fans (7 janvier)

En vacances aux Caraïbes en compagnie de ses amis Harry Styles et James Corden début janvier, des photos d'Adele, visage creusé et clavicules saillantes, ont fait beaucoup de bruit sur la Toile. Cours de pilates et régime sans sucre, la star aurait perdu une vingtaine de kilos. Un changement radical auquel ses fans ont eu du mal à s'habituer.

4. J.Lo met le feu aux American Music Awards (23 novembre)

La performance de Jennifer Lopez et Maluma aux American Music Awards a fait beaucoup parler en novembre. À 51 ans, la chanteuse a montré qu'elle était toujours une showgirl hors pair avec une condition physique à couper le souffle!

5. Audrey Lamy perd son bébé juste avant d'accoucher (14 février)

La comédienne française et sœur d'Alexandra Lamy a annoncé avoir perdu son bébé qu'elle devait mettre au monde en février. Déjà maman d'un petit garçon né en 2016, Audrey Lamy avait dévoilé sa deuxième grossesse lors de la cérémonie des Bold Women Award, en novembre 2019.

