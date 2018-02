Eugenie Bouchard se dévoile sur une plage

Comme l'an passé, la tenniswoman canadienne Eugenie Bouchard a joué les mannequins pour la célèbre édition Swimsuit (maillots de bains) du magazine américain Sports Illustrated. La tenniswoman a expliqué avoir bénéficié de son expérience de l'année passée pour la séance photo. «C'était beaucoup plus facile, j'étais beaucoup moins nerveuse», a-t-elle déclaré dans les colonnes du magazine.

La joueuse et les photographes se sont rendus dans les Caraïbes. S'est ensuivie une séance photo particulièrement sexy, où Eugenie Bouchard se dévoile en toute petite tenue.

D'autres sportives se sont prêtées au jeu en posant sur cette plage des Antilles néerlandaises, dont la golfeuse Paige Spiranac, la joueuse de tennis Sloane Stephens, lauréate du dernier US Open, la gymnaste Aly Raisman et la para-snowboardeuse Brenna Huckaby.

Go behind the scenes with the one and only @geniebouchard pic.twitter.com/RrZUZMERuz