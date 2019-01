Zayn Malik et Gigi Hadid de nouveau fâchés?

Ce début d'année 2019 marquerait-il la fin du couple Gigi Hadid et Zayn Malik? C'est bien possible. D'après E! News, les deux stars ne se verraient plus depuis novembre 2018.

Selon une source proche du couple, le mannequin de 23 ans et le chanteur de 25 ans auraient pris leurs distances afin de «respirer un peu». «Ils sont convaincus que c'est mieux pour le bien de leur relation en ce moment. Ils souhaitent se concentrer sur eux-mêmes et leurs carrières distinctes».

Déjà séparés en mars 2018 après deux ans de relation, Zayn et Gigi, visiblement très attachés l'un à l'autre, avaient remis le couvert un mois plus tard.

(L'essentiel/szu)