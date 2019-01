Mehla Bedia au poste à cause de son frère Ramzy

Dans la famille Bedia, après Ramzy, voici Mehla. Tout comme son grand frère, la Française de 29 ans n'a pas sa langue dans sa poche. Elle a raconté «le moment le plus honteux de sa vie» qui a été causé par un oubli de Ramzy.

«Il devait venir me chercher à l'école. J'étais en fin de primaire, je crois en CM2 (ndlr: 10 ans). Il m'a oubliée », a-t-elle dit sur la radio Voltage. Jusque là, rien de bien méchant pour celle qui officie aujourd'hui dans «Les grosses têtes» sur RTL. Sauf que la gamine suivait à l'époque les cours dans une école privée catholique très rigoriste: «C'étaient frère Kahn et frère Emile, les gardiens de l'école. Ils m'ont emmenée au commissariat parce que personne ne répondait au téléphone chez moi. C'est un vrai traumatisme». L'humoriste a encore confié avoir «pleuré» et que Ramzy, lui, «s'était fait défoncer» par leur maman quand elle avait appris l'incident.

(L'essentiel/fec)