La princesse Charlene est enfin rentrée à Monaco

«Des retrouvailles remplies de joie et d'émotion», a indiqué le palais princier de Monaco, en publiant des photos de la princesse Charlene, entourée de son mari et de ses enfants, Jacques et Gabriella. Les deux bambins attendaient le retour de leur maman depuis huit mois. Coincée en Afrique du Sud - son pays d'origine - par une infection ORL, la princesse avait dû subir plusieurs opérations.

Sa très longue absence a fait couler beaucoup d'encre, notamment dans la presse people qui a évoqué un possible divorce, des troubles alimentaires et même une addiction aux somnifères qui lui auraient provoqué de graves crises et qui seraient notamment à l'origine du rasage d'une partie de sa tête, en décembre dernier.

Capillairement parlant, la princesse s'est visiblement assagie puisqu'elle arbore désormais une coupe châtain (presque trop) sage.

(mc/L'essentiel)