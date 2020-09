Katy Perry est menacée par un détraqué

Katy Perry peut enfin souffler. Elle a obtenu de la justice une ordonnance d’éloignement contre un certain William qui constituait «une réelle menace» pour elle, son fiancé Orlando Bloom et leur fille Daisy, selon des documents judiciaires, dont le contenu a été relayé par le site The Blast.

L’Américaine de 35 ans a précisé qu’elle «souffrait d’une grande détresse émotionnelle et psychologique» après que cet individu s’était introduit dans sa propriété, le 8 septembre dernier. En plus, l’homme avait fait savoir sur Twitter qu’il voulait «casser le cou» d’Orlando. «Il a aussi écrit des messages obscènes à mon sujet», a-t-elle ajouté. Cet individu n’a désormais plus le droit de s’approcher à moins de 100 mètres de la jeune maman et de sa famille.

(L'essentiel/lja)