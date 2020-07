Rien ne va plus entre Christina Ricci et son mari

Coup dur pour Christina Ricci. Elle semble vivre de sérieux conflits avec son mari, James Heerdegen. Selon Us Weekly, une dispute a éclaté entre elle et le père de son fils, Freddie, 5 ans, durant la matinée du jeudi 25 juin dernier. Du coup, l’actrice américaine de 40 ans a appelé la police de Los Angeles pour obtenir en urgence une ordonnance de protection contre lui. Le producteur, qui n’a pas été arrêté, n’a désormais plus le droit d’entrer en contact avec elle.

Mariés depuis 2013, Christina et son époux s’étaient rencontrés sur le tournage de la série «Pan Am», deux ans auparavant, où James était machiniste. Récemment, le couple était encore en parfaite harmonie. Le 21 juin, la comédienne avait posté une jolie photo accompagnée d’un tendre commentaire sur Instagram: «Nous t’aimons papa!».

