Léa Djadja évoque son couple avec Black M

Voilà dix ans que Black M et Léa Djadja vivent une histoire d'amour sans nuage. Depuis qu'ils se sont rencontrés sur le tournage du premier clip de Sexion d'Assaut, le rappeur de 34 ans ne quitte plus sa dulcinée. Il faut dire qu'il a été chanceux de croiser le chemin de la maquilleuse et conseillère en image qui s'est occupée de lui. Elle a aussi su rassurer l'artiste quand il le fallait.

«Quand il a commencé en solo, il a voulu s'entourer de personnes en qui il avait confiance, confie Léa à Purepeople. Et qui était le mieux placé pour le conseiller sur son look que sa femme? J'ai commencé par ça en le connaissant, donc c'était logique pour nous que je puisse l'inspirer et lui remonter le moral quand il en avait besoin. Cela s'est fait naturellement, ça n'a pas du tout été difficile. Je pense que ça a porté ses fruits, en plus».

Lorsqu'ils se sont rencontrés, le rappeur n'avait que 24 ans. «Il était entre l'adolescent et l'adulte et je lui ai permis de passer cette étape-là», expliquait récemment Léa dans Voici. De son côté, Black M avait confié que son épouse, qui est la mère de son fils de sept ans, était son «bras droit» et qu'il ne serait pas où il est aujourd'hui sans elle.

(L'essentiel)