Amanda Bynes est prête pour une nouvelle vie

La longue traversée du désert d'Amanda Bynes aura duré plus de huit ans. Désormais sortie d'affaire, l'actrice de 32 ans se montre sous un nouveau jour et est prête à faire table rase d'un passé très tumultueux.

En faisant la couverture du magazine Paper cette semaine, la belle blonde parle sans tabou de ces années où la drogue, l'anorexie et la dépression régissaient sa vie: «Même si j'avais l'image d'une petite fille sage, j'ai fumé des joints à 16 ans, puis j'ai continué avec l'ecstasy et la cocaïne.»

Et c'est en abusant de ces substances que l'actrice a vécu un tournage infernal en 2010. «Il s'agissait du film «Hall Pass». Alors que j'étais en pleine crise hallucinatoire, je me suis vue grosse à l'écran. Je n'aimais pas cette image et je suis donc partie en lâchant toute l'équipe. C'était un gros manque de professionnalisme de ma part», regrette-t-elle.

Si elle s'était alors juré de rester dans l'ombre jusqu'à la fin de sa vie, notamment après avoir proféré des insultes sur les réseaux sociaux, elle souhaite dorénavant retrouver le chemin des plateaux. «Je veux m'y remettre, comme quand j'étais enfant.»

(L'essentiel/szu)