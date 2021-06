Quand Thylane est partie, «on m'a arraché un bras»

«On m'a arraché un bras»: comme toutes les mamans du monde, Véronika Loubry a très mal vécu que sa fille, Thylane, quitte le nid familial, à seulement 17 ans. «Mais elle avait besoin de se décoller de moi. Et je l'ai laissé s'envoler. Aujourd'hui, elle n'est plus la fille de Véronika Loubry, elle est Thylane Blondeau, elle a sa propre identité», a-t-elle confié à Gala. Et elle cartonne: suivie par 4 millions de personnes sur les réseaux sociaux, la jeune femme de 20 ans travaille désormais pour les plus grands, Chanel, Dolce Gabbana, Cacharel...

La jeune fille a commencé sa carrière très tôt. Elle défilait pour Jean-Paul Gaulthier à seulement 4 ans et était devenue la plus jeune mannequin à poser pour le magazine Vogue Paris, alors qu'elle n'avait que 10 ans, suscitant une petite polémique, certains dénonçant l'hypersexualisation de la fillette.

«J'avais oublié que je pouvais être une femme»

Aujourd'hui, la star de la famille, c'est donc la fille. Sa mère, elle, vit loin des tumultes de la vie parisienne, dans le sud de la France. Celle qui a été en couple avec l'animateur Alexandre Debanne puis mariée au champion de planche à voile, Robert Territehau et au footballeur Patrick Blondeau, père de ses deux enfants, pensait ne plus jamais retomber amoureuse.

«J'avais fait une croix dessus. Je me disais : ma première partie de vie est faite, il n'y en aura pas de second, je vais élever mes enfants», a-t-elle confié. «Je suis restée seule neuf mois, dix mois, onze mois. Un an après ma séparation, j'ai rencontré cette force tranquille qui est arrivée... tranquille», raconte-t-elle en faisant référence à Gérard Kaddoche, son ampoureux depuis cinq ans.

«J'avais oublié que je pouvais être une femme (...) Et puis un jour il a rallumé la flamme et m'a dit 'Cette autre partie de notre vie, on va la faire ensemble». Une complicité qui leur a permis d'affronter ensemble une année 2020 compliquée: lui a perdu sa mère et son frère du Covid-19 et elle a dû faire face à un infarctus de l'œil et a une forme carabinée de coronavirus.

(mc//L'essentiel)