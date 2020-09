Leonardo DiCaprio avait conclu un marché avec le photographe Steve Eichner pour ne pas utiliser un cliché compromettant qui le montrait en train d’acheter des cigarettes. Une histoire qui remonte à 1994, durant l’ascension de la star qui ne voulait pas que sa mère sache qu’il fumait.

Steve Eichner avait pris une photo du jeune acteur en train d’acheter un paquet lors d’une soirée organisée par Nicolas Cage pour fêter la sortie de son film Red Rock West. «(Leonardo) est venu et m’a mis une tape sur l’épaule avant de dire, «Hey mec, est-ce que tu peux me faire une faveur et ne pas utiliser cette photo? Tu peux prendre d’autres photos de moi ce soir. Mais je ne veux pas que ma mère sache que je fume», s’est souvenu le photographe interrogé par Page Six.

Steve Eichner vient de publier In the Limelight: The Visual Ecstasy of NYC Nightlife in the ’90s, un livre de photographies qui revient sur la vie nocturne new-yorkaise des années 90.

Leonardo DiCaprio est connu pour être très proche de sa mère, Irmelin Indenbirken, et sa crainte de voir sa mère apprendre qu’il fume avait déjà été révélée par Johnny Depp. En 2016, lors du Santa Barbara International Film Festival, l’acteur s’était souvenu que Leonardo DiCaprio était venu lui demander une cigarette et qu’il lui avait rétorqué: «Non, je ne vais pas te filer une cigarette alors que tu le caches encore à ta mère, Leo.»

(L'essentiel/Cover Media)