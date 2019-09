Il porte plainte contre le papa de Britney Spears

Rien ne va plus au sein de la famille de Britney Spears. Kevin Federline a déposé une plainte contre le père de son ex-épouse, selon The Blast. La raison? Le danseur et rappeur américain de 41 ans accuse Jamie Spears d'avoir frappé l'un de ses deux garçons, Sean, le 24 août dernier. «Il y a eu une dispute lors d'une visite de Britney et de ses fils chez Jamie Spears. Britney a bien agi en quittant rapidement les lieux avec ses enfants», a déclaré Mark Vincent Kaplan, avocat de Kevin, à People. Le grand-père de 67 ans aurait secoué violemment l'ado, après avoir détruit la porte d'une chambre pour le rattraper.

Le lendemain de l'incident, l'homme de loi et son client se sont rendus au bureau du shérif du comté de Ventura pour porter plainte. Leur objectif: obtenir une ordonnance d'urgence de protection pour les enfants. De leur côté, les avocats de la chanteuse américaine de 37 ans ont souhaité calmer les choses. Kevin n'a donc pas fait mention de maltraitance dans sa requête.

Cette plainte arrive quelques jours après l'ajustement de la garde alternée de Sean, 13 ans et Jayden, 12 ans. Selon eonline.com, il a été convenu officiellement que Britney, qui a récemment été internée dans un hôpital psychiatrique pour soigner sa dépression, conservera seulement 30% de la garde de ses deux fils et Kevin 70%. Avant ce changement, les deux ex disposaient chacun de 50% du temps.

