Chrissy Teigen tente une fécondation in vitro

Elle se sent prête à entamer une nouvelle grossesse. Et c’est sur Instagram que Chrissy Teigen a annoncé qu’elle avait entamé un processus de fécondation in vitro. «Je voulais vous faire savoir que je me suis plongée dans un autre cycle de FIV pour sauver autant d’œufs que possible et, espérons-le, créer des embryons solides et sains, a écrit la femme de John Legend. Honnêtement, les injections ne me dérangent pas… mais les ballonnements sont horribles, alors je vous supplie d’arrêter de demander si je suis enceinte parce que, même si je sais que ça part de bonnes intentions, ça craint d’entendre ça parce que je suis le contraire d’enceinte».

Chrissy Teigen avait traversé une période très difficile après sa fausse couche en octobre 2020. L’Américaine de 36 ans avait perdu le troisième enfant qu’elle attendait avec impatience. Elle avait accouché de son fils, mort-né à seulement 20 semaines de grossesse, après diverses complications. Pour tenter de surmonter cette épreuve, Chrissy s’était alors réfugiée dans l’alcool.

Les amoureux avaient uni leurs voix pour une petite performance à l’occasion de la Saint-Valentin:

(L'essentiel/MaG)