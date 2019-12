«J'ai été très discipliné par mes parents»

Depuis qu'il incarne Mike Wheeler dans la série «Stranger Things», sur Netflix, Finn Wolfhard voit sa carrière décoller. Le jeune Canadien a joué dans le film d'horreur «Ça», en 2017, et sera prochainement à l'affiche de «The Turning» et de «SOS Fantômes: L'Héritage». De quoi donner le vertige à un ado de 16 ans.

Pourtant, Finn gère bien son succès et garde les pieds sur terre. «Premièrement, j'ai des parents géniaux et des gens qui me soutiennent mais qui me font aussi marcher droit. J'ai été très discipliné depuis que j'ai 7 ou 8 ans», confie-t-il à Ryan Reynolds qui l'a interviewé pour le magazine Interview.

Avant de devenir acteur, le jeune homme se voyait cinéaste. Il a même réalisé un clip vidéo pour un groupe de Vancouver. «Cela a été mon premier job, se souvient-il. Après cette expérience, j'ai compris que j'adorais être sur un tournage».

Vigilant sur Internet

Quant à l'étiquette d'«enfant acteur» qu'on lui colle, Finn préfère s'en distancer et mettre les choses au clair. «Pour moi c'est juste un terme pour faire le buzz. Et beaucoup de gens s'imaginent qu'un "enfant acteur" fait la fête dans des soirées et sort avec les stars les plus sexy de la boîte de nuit».

Le fait d'avoir commencé sa carrière très jeune ne le perturbe donc pas du tout. «Je pense à mon objectif final et à ce que je veux en faire», explique-t-il. Quant aux réseaux sociaux, Finn ne recherche pas à se faire remarquer par tous les moyens pour accumuler les followers sur Instagram. «Je ne suis pas là pour ça, assure-t-il. Quand vous êtes sous le feu des projecteurs en tant qu'enfant, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sur le Net car c'est public. Et si vous faite une erreur, votre carrière peut être finie. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur ce qu'on dit et ce qu'on fait».

(L'essentiel)