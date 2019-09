Kaia Gerber vit «comme une femme de 70 ans»

Aussi belle que sa célèbre maman Cindy Crawford, Kaia Gerber pourrait profiter de son sex appeal pour avoir tous les hommes à ses pieds. Or, il n'en est rien. Le top model, qui a fêté ses 18 ans le 3 septembre, est bien plus sage qu'on ne l'imagine. «Quand je travaille, je n'ai pas l'énergie de flirter avec qui que ce soit. Désolée, je n'y arrive pas... Mais je n'ai pas perdu pour toujours l'idée de croire en l'amour», confie l'Américaine, qui sortirait avec le mannequin Wellington Grant, 21 ans, depuis mars dernier.

Quant à son temps libre, Kaia préfère le passer tranquillement chez elle plutôt que de faire la fête avec des amis de son âge. «J'ai un backgammon dans ma maison et c'est tout ce dont une fille a besoin. Quand je suis chez moi, je vis comme une femme de 70 ans. Je suis une vieille âme.» En plus d'être mature, l'adolescente se sent très à l'aise durant ses shootings. Elle se souvient de ses débuts, quand elle avait posé à l'âge de 13 ans devant le photographe Steven Meisel. Tout s'était passé à merveille. «Je trouvais bien plus intimidant de marcher dans les couloirs de mon école parmi des gens de mon âge», dit-elle.

Devenu l'un des mannequins les plus demandés au monde, Kaia suit désormais les traces de sa mère, Cindy Crawford. Cependant, celle-ci ne l'a jamais pistonnée pour lui faire décrocher des contrats. «Les plus grandes marques ne l'engagent pas parce que c'est ma fille, assure le top model de 53 ans. Je veux dire par là qu'elle fait des choses que je n'ai jamais faites.» De quoi rendre sa mère encore plus fière.

(L'essentiel)