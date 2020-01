Quavo distribue les coups à la Fashion Week

Virgil Abloh a beau avoir annoncé la fin du streetwear dans les années à venir, les rappeurs américains restent friands de podiums et de premiers rangs lors des «Fashion Week». Qui plus est, certains d'entre eux vont jusqu'à s'improviser designer à l'image d'Offset des Migos qui a présenté la collection de sa marque Laundered Works Corp, jeudi dernier, à Paris.

Sur place, la star du rap a pu compter sur le soutien de sa femme Cardi B et de son cousin et compère des Migos Quavo. Un Quavo (beaucoup) plus nerveux que d'habitude, ont pu constater les habitué des soirées mondaines lors de la semaine de la mode. Alors qu'il venait assister au showcase d'Offset dans une boîte de nuit, le MC d'Atlanta a distribué les coups de poing à l'entrée du club.

Quavo à Paris hier soir



Il voulait vraiment en découdre



pic.twitter.com/SMHJnf1Vxm — Kultur (@Kulturlesite_) January 17, 2020

La faute aux videurs qui ne l'ont visiblement pas reconnu et laissé poireauter un bout de temps devant la porte. Fâcheux pour une superstar du rap... Excédé par cet affront, Quavo s'en est pris à une première personne avant d'envoyer un direct à la gorge d'un membre... des «Twins».

Connus pour avoir brillé dans «La France a un incroyable talent», les deux danseurs se sont fait un nom dans le milieu de la chorégraphie internationale, au point d'être recrutés par Beyoncé. Comble de l'ironie, l'un des deux jumeaux présent à la soirée avait justement aidé Quavo à passer l'obstacle des videurs... L'incident a en tout cas été largement commenté sur les réseaux sociaux.

Laurent des Twins quand il s'est fait gifler par Quavo pic.twitter.com/UEZpkf7Tu2 — MARTOGORY. (@Steph_Makaveli) January 17, 2020

Le deuxième twins quand Quavo a frappé son frère pic.twitter.com/ex9H6RTR24 — JOUKYUU ????????‍☠️ (@nwordbee) January 17, 2020

Quavo quand les videurs l’ont confondu avec un petit de Grigny pic.twitter.com/0V7ri1FKD7 — ????????c’est saadi wsh (@saadilemarquis) January 17, 2020

(th/L'essentiel)