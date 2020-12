«Je regrette d’avoir été jugée aussi rapidement»

En février 2018, elle avait ébloui les coaches de «The Voice», sur TF1 avec sa reprise du titre «Hallelujah», de Leonard Cohen. Mennel Ibtissem faisait alors partie des candidates favorites à la victoire du télécrochet, mais c’était compter sans quelques personnes malintentionnées qui avaient exhumé de vieux tweets à tendance complotiste de la chanteuse. Après les attentats de Nice et de Saint-Etienne du Rouvray, en 2016, la jeune femme, aujourd’hui âgée de 25 ans, avait notamment écrit «Les vrais terroristes, c’est notre gouvernement», déclenchant une polémique et la forçant à quitter «The Voice».

Dimanche 6 décembre, la chanteuse, qui ne porte plus son voile, est revenue sur ses propos et sur leurs conséquences dans l’émission «Sept à Huit». La Française assume ce qu’elle a écrit et ne regrette pas ses tweets par lesquels, dit-elle, elle voulait dénoncer les amalgames faits entre le terrorisme et l’islam. «Je regrette juste d’avoir été jugée aussi rapidement. Je n’ai même pas eu mon mot à dire en fait. Et quand bien même je m’exprimais et que je disais «Mais non, à aucun moment je cautionne quoi que ce soit, il y a eu un malentendu», je n’ai pas eu ma chance. C’était déjà trop tard. J’ai été boycottée clairement, comme on veut éradiquer la peste, j’ai été mise sur le côté et tout tombait à l’eau», a-t-elle confié.

Toute cette histoire est maintenant loin derrière Mennel qui avoue avoir changé et ne plus être révoltée et têtue comme il y a trois ans. La jeune femme a réalisé qu’il n’était pas possible de demander à tout le monde de l’accepter telle qu’elle est. «Les gens qui t’aiment, ils t’aimeront qui que tu sois et quoi que tu représentes. Parce que je suis chanteuse avant tout et j’en avais marre qu’on parle de moi à travers un turban», a-t-elle conclu.

La prestation de Mennel dans «The Voice»:

(L'essentiel/jfa)