Le divorce de Pamela et Kid Rock causé par Borat

En demandant à Pamela Anderson d'apparaître dans son faux documentaire, le Britannique ne pensait certainement pas qu'il aurait son divorce d'avec Kid Rock sur la conscience. C'est pourtant ce qui est arrivé, a-t-il assuré dans le podcast «The Last Laugh».

Selon Sacha Baron Cohen, qui a écrit, produit, réalisé et joué dans «Borat», le chanteur avait trouvé que son épouse de l'époque s'était humiliée en acceptant de jouer son propre rôle dans le long métrage dans lequel elle se faisait enlever par le faux journaliste kazakh. Juste avant la sortie du film, en 2006, Pamela Anderson avait dit à Baron Cohen qu'elle et Kid Rock allaient divorcer à cause de la fiction, mais il n'y avait pas cru. «Je croyais que c'était une blague, mais quelques semaines plus tard, ils l'ont fait», s'est souvenu le mari d'Isla Fisher.

Pamela Anderson n'est pas la seule célébrité qui a connu des problèmes à cause de «Borat». Comme le rappelle le site contactmusic.net, Charlize Theron a confié à l'animateur Seth Meyers qu'elle avait passé cinq jours à l'hôpital après avoir regardé le long métrage. «J'avais une douleur préexistante dans mon cou, une hernie discale. On est allé voir le film et, au milieu, je riais si fort que je me suis coincé le cou. Une ambulance a dû venir me chercher», a raconté l'actrice. Elle n'a jamais osé regarder la fin de «Borat». «C'est un trop gros risque», a-t-elle dit.

(L'essentiel/jfa)