«L'os de mon bras est sorti de mon épaule» au ski

Le 12 février, Sarah annonçait sur Instagram que pour la famille Machet, les vacances à la neige débutaient. «Trop contente», avait écrit la trentenaire, en légende d’une photo où elle affichait un large sourire. C’est avec un tout autre visage qu’elle s’est adressée une semaine plus tard à ses fans dans une story pour leur annoncer qu’elle avait été la victime d’un accident de ski.

«J’ai fait un faux mouvement, il y a eu un "clac". L’os de mon bras est sorti de mon épaule. Je me suis fait une fracture, cela a sectionné un ligament», a-t-elle expliqué, le bras droit immobilisé dans une écharpe. La figure phare de «Mamans et célèbres» a raconté que sa mésaventure était arrivée au haut d’une piste. «Les secouristes sont venus, mais comme ils ne pouvaient pas me manipuler, ils ont décidé de m’héliporter. Ensuite, la douleur était tellement atroce que j’ai perdu connaissance. Je ne me suis réveillée que lorsque l’on atterrissait à l’hôpital», a-t-elle raconté.

Quant à la gravité de sa ­blessure, la compagne de ­Benjamin, ancien basketteur et ex-candidat de plusieurs émissions de téléréalité, dont «Les anges», a avoué être encore dans le flou. «Cela aurait pu être bien pire. J’ai fait une radio. Le bras est trop trauma, donc je dois faire une IRM dans 5 jours pour voir l’étendue des dégâts et si je dois être opérée ou non. J’apprends à être gauchère, du coup», a malgré tout réussi à plaisanter Sarah.

(L'essentiel/jde)