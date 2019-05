Son demi-​​frère assure être SDF à cause d'elle

Pendant que Meghan Markle vit les moments les plus heureux de sa vie, son demi-frère est au fond du trou, a-t-il confié au «Sun». Thomas Markle Jr, qui vit en Oregon (États-Unis), a expliqué qu'il vivait à l'hôtel avec sa fiancée, le fils de celle-ci et leurs deux chiens depuis deux mois, après avoir perdu son travail et sa maison.

L'Américain est certain que s'il est dans cette situation aujourd'hui, c'est à cause de sa demi-sœur et de sa nouvelle vie de duchesse de Sussex. «Chacun de mes mouvements est scruté et pas seulement les miens, mais ceux de toute ma famille. Tant de choses ont été dites sur moi, vraies et fausses, que plus personne ne veut me louer une maison ou me donner un travail. C'est difficile à accepter, surtout que je n'ai jamais rien demandé de tout ça», a déclaré Thomas Jr.

Ses ennuis ont commencé début 2019, quand il est tombé malade et n'a pas pu assurer son travail de vitrier. Le propriétaire de la maison dans laquelle il vivait a alors décidé de le renvoyer et a donné plusieurs interviews dans lesquelles il décrivait Thomas Jr comme un voyou qui lui devait de l'argent et qui avait saccagé son habitation.

«Tout à coup, tous les médias locaux parlaient de la manière dont j'avais été expulsé et de l'état dans lequel j'avais laissé la maison. Mais tout était faux. J'avais accepté de quitter le logement et je l'ai laissé dans un état impeccable», a-t-il affirmé. Le demi-frère de Meghan Markle est persuadé que son ancien propriétaire a utilisé la notoriété de son nom contre lui et que cela lui porte préjudice dans ses recherches de maison et d'emploi: «Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis connu comme Thomas Markle, le frère fou de Meghan».

L'Américain de 53 ans se bat pour survivre et il espère que sa demi-sœur s'en rendra compte: «Elle a une famille ici qu'elle a peut-être oubliée et ça n'a pas été facile pour nous de voir nos vies chamboulées».

