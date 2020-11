«J’aimerais vraiment adopter»

Mariée depuis juillet 2019 au danseur et chanteur Dennis Jauch, Leona Lewis songe maintenant à fonder une famille. «Je dois encore apprendre des choses, mais si cela ne tenait qu’à mon mari, nous aurions eu des gamins hier», confie-t-elle à Stella Magazine.

Cependant, la chanteuse de 35 ans ne souhaite pas forcément tomber enceinte pour devenir maman. «Je veux des enfants, mais Dennis et moi avons également parlé d’adoption», ajoute-t-elle. Il faut dire que ce souhait a une dimension symbolique à ses yeux. «Ma mère a grandi dans un foyer pour enfants. Personne ne l’a adoptée enfant, et j’aimerais beaucoup adopter», explique Leona.

En attendant de découvrir les joies de la maternité, la gagnante de la troisième saison de «X Factor» est confrontée comme tout le monde à la pandémie qui fait rage dans le monde entier. Lors du premier confinement en mars 2020, la Britannique s’est retrouvée dans son ranch californien avec son mari.

Séparée de ses chevaux restés en Angleterre, elle a très mal vécu cette période. «Comme on venait d’emménager, on n’a pas pu prendre nos chevaux avec nous. On avait juste nos chiens et ça m’a anéantie», se souvient Leona. Malgré cette crise sanitaire, l’artiste a tenu à rester positive: «J’étais séparée de ma famille. Il y a eu beaucoup de larmes, mais cette quarantaine m’a donné l’opportunité de vraiment me concentrer sur ma musique».

