Un ami du DJ suédois Avicii avait prédit sa mort

Les signes de mal-être du DJ semblent être là depuis un certain temps. Après la diffusion d'un documentaire troublant sur sa vie sur Netflix, une interview datant de 2016 de son ami, DJ Laidback Luke, a refait surface. Lucas Corne­lis, de son vrai nom, a alors expliqué à Billboard qu'il avait pressenti en 2015 qu'A­vi­cii allait mourir à 27 ans, comme Jim Morri­son, Janis Joplin ou encore Amy Wine­house. «À ce moment-là, j'ai vu mon ami entrer dans le club des 27 des stars de musique et du cinéma mortes à cet âge. Ça semble horrible mais c'est la vérité et je ne peux pas expliquer le senti­­ment d'intense frus­­tra­­tion que j'ai ressenti», a-t-il confié

Il avait alors alerté sur le train de vie dissolu que mènent les DJ. Alcool, fatigue... il avait mis en garde les jeunes qui rêvent d'une carrière comme Avicii, qui enchaînait des tournées incessantes: «Les DJ en tournée dorment en moyenne quatre heures par nuit, et avec l'al­cool, les soirées, l'admi­ra­tion des fans et tout ce qui vient avec, il est facile de se perdre». Laidback Luke a expliqué alors que l'al­cool était un refuge presque nécessaire pour de nombreux artistes, dont Avicii. Ce dernier a d'ailleurs eu de graves problèmes au pancréas et a annoncé sa retraite en 2016.

Malheureusement, le jeune DJ n'a jamais réussi à se défaire ce souci. Comme l'a révélé TMZ, la veille de sa mort, Avicii avait été photo­gra­phié sur un yacht avec ce qui semble être un verre d'al­cool à la main.

