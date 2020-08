«Je ne donne pas d'argent aux gens avec qui je couche»

Connu pour son côté sulfureux, Jeffree Star, 34 ans, adore exhiber sa vie privée sur les réseaux sociaux. Dimanche dernier, le célèbre maquilleur au look androgyne a posté une photo sur Instagram où on le voit de dos dans les bras d’un homme dont on n’aperçoit pas le visage. D’après les tatouages de ce dernier, il s’agit du basketteur afro-américain Andre Marhold, père d’un enfant. «Merci pour toutes les bonnes choses que Dieu m’a apportées dans ma vie cette année», a écrit Jeffree en légende du cliché, sans donner plus d’explications.

Cette nouvelle romance supposée a aussitôt fait bondir de nombreux internautes. Certains ont accusé l’entrepreneur américain multimillionnaire de payer le sportif de 30 ans pour le faire passer pour son copain. Une femme affirmant être une ex-copine d’Andre a tweeté qu’elle était «hallucinée de voir ce que les gens étaient capables de faire pour de l’argent». D’autres, furieux, ont rappelé que Jeffree avait tenu des propos racistes envers les Noirs en 2017.

Face à cette polémique, Jeffree n’a pas tardé à réagir. Il a posté un deuxième cliché sur Twitter où on le voit avec Andre, torse nu, qui ne cache plus sa tête. «Je sais que cela peut être terrible pour certaines personnes d’apprendre cela, mais je ne donne pas d’argent aux gens avec qui je sors ou avec qui je couche. Travaillez sur vos propres insécurités. Ce n’est pas moi le problème», a-t-il balancé. Et l’influenceur aux 14,7 millions d’abonnés de jouer la provoc dans un autre tweet: «Souciez-vous de payer vos factures plutôt que de savoir qui est dans ma bouche. Merci, que Dieu vous bénisse».

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)