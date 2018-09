Les fans de Mac Miller en veulent à Ariana Grande

De nombreux utilisateurs d'Instagram ont inondé le compte d'Ariana Grande avec des commentaires négatifs et très critiques. Beaucoup la blâment pour la mort de Mac Miller, qui était son compagnon jusqu'au printemps de cette année. Parmi les messages adressés à la chanteuse (voir le diaporama ci-dessus): «Tu devrais être celle qui est dans la tombe.» Un autre fait allusion à son récent single God is a woman: «Le diable est une femme et son nom est Ariana »Grande.» Un autre dit encore: «Merci d'avoir tué une légende». La plupart des messages sont accompagnés du Hashtag #arianakilledmac

Aucune déclaration de Grande pour l'instant

Beaucoup de fans de Mac Miller semblent aussi être en colère car la chanteuse n'a pas encore réagi. «Nous savons bien qu'il s'agit de ton ex, mais tu pourrais au moins dire quelque chose», expriment plusieurs messages.

Le rappeur a été retrouvé mort vendredi après-midi dans sa maison de Los Angeles, à l'âge de 26 ans. Les médecins soupçonnent une overdose. En septembre 2016, Ariana Grande confirmait qu'ils étaient bien en couple. Le duo s'est séparé en mai dernier.

(L'essentiel/cam)