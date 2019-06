Paris Jackson insultée car elle fume des joints

Paris Jackson a répondu aux trolls qui s'en sont pris à elle, la traitant de «toxico» et de «dégénérée» à cause de sa consommation de marijuana. De nombreux utilisateurs malveillants de Twitter l'ont en effet taclée lorsqu'elle a expliqué l'origine d'un étrange en-cas de sa création. «J'ai fait un sandwich au fromage grillé, aux spaghettis et à la mozzarella. D'ENFER», avait-elle tweeté. Et lorsqu'on lui a demandé comment lui était venue cette idée, elle a simplement répondu «marijuana».

Une réponse qui n'a pas plu à certains. «Toxico. Je suis sûr que tu prends de la meth aussi». La fille de Michael Jackson a décidé de reposter l'indélicat message sur sa page, et de lui répondre. «Une plante médicinale, bio, qui vient de mère Nature et a des dizaines de propriétés curatrices et qui est légale où je vis (NDLR: en Californie), et est utilisée pour aider les gens qui souffrent à travers le monde = meth», a-t-elle posté.

Problèmes de dépression et d'anxiété

L'Américaine de 21 ans a ensuite expliqué que ses médecins lui avaient suggéré l'utilisation du cannabis pour traiter certains de ses problèmes. «Au lieu de prendre des médicaments addictifs qui m'empoisonnent, cette incroyable médecine naturelle m'a été prescrite pour la dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique et les insomnies. Je ne le fais pas au réveil, sauf en de rares occasions. Je ne fume pas quand je travaille ni quand je conduis. C'est un médicament, et ce n'est pas tous les jours», a-t-elle précisé.

La comédienne et mannequin a perdu son père en 2009 alors qu'elle n'avait que 11 ans, et elle a toujours été franche sur ses problèmes de dépression et d'anxiété. En 2013, Paris avait été hospitalisée après une tentative de suicide. Elle a confié en 2017 à Rolling Stone qu'elle avait attenté plusieurs fois à ses jours. «J'étais folle. Littéralement folle. Je souffrais d'une grosse angoisse adolescente, en plus de ma dépression et de l'anxiété», avait-elle expliqué.

because an organic medicinal plant from mother earth with dozens of healing properties that is legal where i live and used to help suffering people around the world = meth https://t.co/kecTBcHxh0— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 4 juin 2019

(L'essentiel/lja)