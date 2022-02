Les enfants Jackson réunis pour une première

C’est assez rare pour être relevé. Les trois enfants de Michael Jackson, décédé en 2009, ont été vus mardi 1er février 2022 au Neil Simon Theatre à New York. Ils assistaient à la première représentation de la comédie musicale «MJ: The Musical» qui s’intéresse à leur père alors qu’il préparait sa tournée mondiale «Dangerous», qui a commencé en 1992.

Paris, 23 ans, qui avait évoqué ses tentatives de suicide, et Prince, 24 ans, qui aime jouer les Pères Noël, ont défilé sur le tapis rouge peu avant cette première. Le fils aîné du Roi de la pop s’est montré particulièrement souriant et détendu. Blanket, 19 ans, lui, n’est pas apparu devant les photographes. Il a, en revanche, été aperçu au bras de sa soeur quittant en toute discrétion le théâtre situé sur Broadway à l’issue de la représentation.

Paris, Prince & Blanket Jackson were seen arriving at the opening of #MJtheMusical in NYC togetherhttps://t.co/pznxWIqhEx