Chimène Badi dévoile sa méthode pour maigrir

La pandémie a eu du bon pour Chimène Badi. Cloîtrée chez elle, la chanteuse en a profité pour perdre quelques kilos. Lorsqu’elle a dévoilé sa nouvelle silhouette sur Instagram, en juillet 2020, les compliments des internautes ont fusé: «Magnifique», «Quelle beauté», «Méconnaissable», «C’est vous? Vous êtes superbe!» «Quel est le secret de votre nouvelle ligne?» a-t-on pu lire en commentaires des photos de la nouvelle Chimène.

Interviewée sur sa perte de poids par la radio Chante France, l’ex-candidate de «Popstars» a expliqué que le confinement l’avait vraiment motivée à se reprendre en mains: «Je me suis dit que j’allais faire attention, prendre soin de moi. J’ai pris des habitudes alimentaires plutôt agréables. J’ai réappris à manger comme il faut. Faire du sport, beaucoup de danse, parce que j’aime ça.»

La Française de 37 ans a raconté avoir voulu maigrir parce qu’elle ne supportait plus ses rondeurs. «J’en avais marre du corps que j’avais, il ne me plaisait plus, ça me soûlait», a-t-elle avoué. Et Chimène de préciser qu’elle a maigri sans passer sur le billard: «C’est possible sans chirurgie, sans bistouri contrairement à ce que j’ai pu entendre. J’arrive à un âge où il faut faire attention, c’est aussi ça ma motivation.»

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)