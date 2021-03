«Discrète» sur son histoire avec Angèle

«Au moins c'est clair. Enfin non pas claire, Marie»: en août dernier, sur Instagram, Angèle révélait avec malice qu'elle était amoureuse d'une jeune femme dont l'identité n'est pas restée secrète longtemps puisque la principale intéressée, l'influenceuse Marie Papillon, avait répondu: «Elle en a de la chance, cette Claire». Le tout accompagné d'une ribambelle de cœurs. Depuis, les deux jeunes femmes se font discrètes sur leur relation.

«Je suis discrète sur notre histoire parce que c'est quelque chose qui nous appartient. On met en avant ce qu'on a envie de montrer, rien de plus», a confié Marie Papillon, au magazine Têtu du mois de mars. Celle qui est désormais devenue «la copine de» l'assume: «Si les gens veulent me catégoriser comme ça, je ne peux pas y échapper. En revanche, je ne sors pas du chapeau, puisque j'avais quand même une grosse communauté avant d'être avec Angèle», a-t-elle rappelé. Elle cumule en effet plus de 600 000 followers sur les réseaux sociaux.

Elle ne souhaite pas pour autant complètement se cacher: «J'ai envie de montrer que tu peux aimer les filles, être épanouie et que tout ça c'est normal. J'ai envie de le faire pour nous toutes».

(mc/L'essentiel)